Мужчина умер на станции метро «Балтийская» в Петербурге

Страшную картину наблюдали утром 24 апреля пассажиры петербургской подземки. На станции «Балтийская» прямо на перроне лежало тело человека в патологоанатомическом мешке. Как оказалось, мужчине резко стало плохо, и он упал. На место вызвали скорую помощь, но когда медики прибыли на место, то они уже ничем не могли помочь пассажиру.
— Врачи скорой помощи констатировали смерть, — рассказали SPB.KP.RU в пресс-службе петербургского метрополитена.
На место также прибыли правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются. Причину смерти предстоит выяснить экспертам.
Ранее SPB.KP.RU писал, что у станции метро «Проспект Просвещения» пьяный мужчина разбил о свою голову бутылку после ссоры с одним из пассажиров. Несмотря на то, что горожанин получил серьезную травму, от медицинской помощи он отказался.