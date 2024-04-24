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Мужчина умер на станции метро «Балтийская» в Петербурге

Тело мужчины в патологоанатомическом мешке заметили утром 24 апреля на перроне «Балтийской».

Источник: Комсомольская правда

Страшную картину наблюдали утром 24 апреля пассажиры петербургской подземки. На станции «Балтийская» прямо на перроне лежало тело человека в патологоанатомическом мешке. Как оказалось, мужчине резко стало плохо, и он упал. На место вызвали скорую помощь, но когда медики прибыли на место, то они уже ничем не могли помочь пассажиру.

— Врачи скорой помощи констатировали смерть, — рассказали SPB.KP.RU в пресс-службе петербургского метрополитена.

На место также прибыли правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются. Причину смерти предстоит выяснить экспертам.

Ранее SPB.KP.RU писал, что у станции метро «Проспект Просвещения» пьяный мужчина разбил о свою голову бутылку после ссоры с одним из пассажиров. Несмотря на то, что горожанин получил серьезную травму, от медицинской помощи он отказался.

несчастный случай