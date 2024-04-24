Мужчина умер на станции метро «Балтийская» в Петербурге

Страшную картину наблюдали утром 24 апреля пассажиры петербургской подземки. На станции «Балтийская» прямо на перроне лежало тело человека в патологоанатомическом мешке. Как оказалось, мужчине резко стало плохо, и он упал. На место вызвали скорую помощь, но когда медики прибыли на место, то они уже ничем не могли помочь пассажиру.