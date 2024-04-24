Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске закладчик украл наркотики и попался полиции

У 31-летнего мужчины изъяли 12 граммов «синтетики».

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске задержали 31-летнего закладчика. Он решил устроиться на работу. Подходящей вакансией, по его мнению, стало предложение о распространении запрещенных веществ, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

— После общения с куратором мужчине сообщили координаты, где находилось крупное количество наркотических средств. Забрав в Свердловском округе Иркутска запечатанный пакет, он направился на улицу Старокузьмихинская, где к нему подошли полицейские проверить документы, — пояснили правоохранители.

Документов у него с собой не оказалось, пришлось проехать в отделение. Полиция досмотрела мужчину и нашла у него 48 закладок. Эксперты позднее установили, что в свертках находятся синтетические наркотики массой более 12 граммов.

Задержанный объяснил, что хотел обмануть «работодателя» и присвоить запрещенные вещества. Сейчас активно ведутся поиски «кураторов». Следователи передали дело в Свердловский районный суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пару наркосбытчиков задержали в Зиме. Девушка уговорила своего возлюбленного присоединиться к ее незаконной деятельности, по распространению закладок.