В Иркутске закладчик украл наркотики и попался полиции

В Иркутске задержали 31-летнего закладчика. Он решил устроиться на работу. Подходящей вакансией, по его мнению, стало предложение о распространении запрещенных веществ, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.
— После общения с куратором мужчине сообщили координаты, где находилось крупное количество наркотических средств. Забрав в Свердловском округе Иркутска запечатанный пакет, он направился на улицу Старокузьмихинская, где к нему подошли полицейские проверить документы, — пояснили правоохранители.
Документов у него с собой не оказалось, пришлось проехать в отделение. Полиция досмотрела мужчину и нашла у него 48 закладок. Эксперты позднее установили, что в свертках находятся синтетические наркотики массой более 12 граммов.
Задержанный объяснил, что хотел обмануть «работодателя» и присвоить запрещенные вещества. Сейчас активно ведутся поиски «кураторов». Следователи передали дело в Свердловский районный суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пару наркосбытчиков задержали в Зиме. Девушка уговорила своего возлюбленного присоединиться к ее незаконной деятельности, по распространению закладок.