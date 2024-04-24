Землетрясение ощутили на востоке Казахстана

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСН и И” МЧС РК 24 апреля в 11 часов 19 минут 45 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 760 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана", — говорится в Telegram-канале МЧС.
Магнитуда составила 4,4, глубина — 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): 2 балла, ВКО, Зайсанский район, село Тасбастау.
Жертв и разрушений нет.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество; возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.