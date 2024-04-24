Хабаровчанка перевела 151 тысячу рублей лже-подруге, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась 50-летняя жительница Индустриального района, которая рассказала, что ей в Вотсапе поступило сообщение от подруги с просьбой занять денег на неотложные нужды. Женщина поверила, и перевела по указанным реквизитам 151 тысячу рублей. А потом, когда позвонила подруге, узнала, что ее вотсап взломан, и идет массовая рассылка сообщений о займе денег.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил врио начальника УМВД России по Хабаровску Артем Поляков.