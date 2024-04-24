Мэр Харькова заявил, что в городе больше нет собственной генерации электричества

Мэр напомнил, что в Харькове были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. «Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
По его словам, энергоснабжение Харькова обеспечивается за счет других областей, однако дефицит в энергосистеме города сохраняется. «Есть определенный дефицит, он, к сожалению, большой, поэтому были введены графики отключения», — добавил он. По его словам, план отключений действует «как для жителей, так и для производственных предприятий».
22 марта в Харькове произошло не менее 15 взрывов, после чего власти сообщили, что повреждена критическая инфраструктура, а город полностью обесточен. С начала апреля на Украине также был поврежден ряд объектов генерации и передачи электроэнергии. Как признавали в офисе президента, в Харькове после серии взрывов сложилась самая сложная ситуация.