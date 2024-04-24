Мэр Харькова заявил, что в городе больше нет собственной генерации электричества

22 марта в Харькове произошло не менее 15 взрывов, после чего власти сообщили, что повреждена критическая инфраструктура, а город полностью обесточен. С начала апреля на Украине также был поврежден ряд объектов генерации и передачи электроэнергии. Как признавали в офисе президента, в Харькове после серии взрывов сложилась самая сложная ситуация.