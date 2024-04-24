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Мэр Харькова заявил, что в городе больше нет собственной генерации электричества

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Харьков лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Источник: State Emergency Service of Ukraine

Мэр напомнил, что в Харькове были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. «Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, энергоснабжение Харькова обеспечивается за счет других областей, однако дефицит в энергосистеме города сохраняется. «Есть определенный дефицит, он, к сожалению, большой, поэтому были введены графики отключения», — добавил он. По его словам, план отключений действует «как для жителей, так и для производственных предприятий».

22 марта в Харькове произошло не менее 15 взрывов, после чего власти сообщили, что повреждена критическая инфраструктура, а город полностью обесточен. С начала апреля на Украине также был поврежден ряд объектов генерации и передачи электроэнергии. Как признавали в офисе президента, в Харькове после серии взрывов сложилась самая сложная ситуация.

энергетика