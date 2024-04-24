В Наманганской области разрушили могилы на исторических памятниках, чтобы построить жилье

По результатам расследования, проведенного прокуратурой совместно с Агентством культурного наследия, возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия. Согласно законодательству, подобные преступления квалифицируются как тяжкие. Виновному грозит лишение свободы на срок до 7 лет.