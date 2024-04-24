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В Наманганской области разрушили могилы на исторических памятниках, чтобы построить жилье

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Житель Наманганской области уничтожил захоронения на древнем археологическом памятнике, датируемом XVI—XVII вв.еками, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На месте древнего захоронения, расположенного на территории археологического памятника «Бозчи Мазар» в Янги-Наманганском районе местный житель решил построить жилье.

Для строительства были уничтожены могилы, относящиеся к XVI—XVII вв.екам. Нанесенный древнему объекту ущерб оценивается в 6,9 миллиарда сумов.

По результатам расследования, проведенного прокуратурой совместно с Агентством культурного наследия, возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия. Согласно законодательству, подобные преступления квалифицируются как тяжкие. Виновному грозит лишение свободы на срок до 7 лет.