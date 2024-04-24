Электропоезд сбил 21-летнего парня в Казани

В Казани электропоезд насмерть сбил 21-летнего парня. Инцидент случился вечером на перегоне Новаторов — Копрессорный Горьковской железной дороги. По информации пресс-службы Центрального МСУТ СКР, молодой человек пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. По данному факту организована доследственная проверка.
Машинист электропоезда предпринял попытки избежать наезда, однако предотвратить трагедию не удалось. Пострадавший получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице от полученных травм.
Ранее мы писали, что на железнодорожной станции Вахитово в Казани произошел трагический инцидент. Почтовый поезд сбил мужчину средних лет.