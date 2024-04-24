Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электропоезд сбил 21-летнего парня в Казани

Молодой человек пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

В Казани электропоезд насмерть сбил 21-летнего парня. Инцидент случился вечером на перегоне Новаторов — Копрессорный Горьковской железной дороги. По информации пресс-службы Центрального МСУТ СКР, молодой человек пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. По данному факту организована доследственная проверка.

Машинист электропоезда предпринял попытки избежать наезда, однако предотвратить трагедию не удалось. Пострадавший получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

Ранее мы писали, что на железнодорожной станции Вахитово в Казани произошел трагический инцидент. Почтовый поезд сбил мужчину средних лет.