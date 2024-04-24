Южноуральца приговорили к 11 годам колонии за жестокое убийство матери

Трагедия произошла в августе 2023 года в селе Долгодеревенское. Мужчина пришёл в гости к пожилым родителям. Семейные посиделки переросли в ссору. Пьяный сын принялся избивать престарелую маму руками, ногами и клюшкой. Удары наносил по голове и телу. Полученных травм женщина не пережила.