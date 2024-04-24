Южноуральца приговорили к 11 годам колонии за жестокое убийство матери

Сосновский районный суд огласил приговор местному жителю, который до смерти избил 82-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Трагедия произошла в августе 2023 года в селе Долгодеревенское. Мужчина пришёл в гости к пожилым родителям. Семейные посиделки переросли в ссору. Пьяный сын принялся избивать престарелую маму руками, ногами и клюшкой. Удары наносил по голове и телу. Полученных травм женщина не пережила.
«Суд приговорил виновного к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, ранее в Магнитогорске задержали мужчину, который попросил у пенсионера стакан воды, а затем зарезал в его же собственной квартире.