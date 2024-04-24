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В Уфе пересмотрели схему движения на месте ДТП с пятью погибшими

Место разворота по автодороге Уфа-Оренбург около магазина «Дачник», где погибли пять человек, для безопасности закрыто бетонными блоками, сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

Решение принято после обследования места происшествия.

Закрытый разворот создал неудобства для жителей Цыганской поляны, из-за чего сегодня решили открыть проезд под Бельским мостом, добавил Владимир Севастьянов. Теперь, чтобы попасть в микрорайон Цыганская поляна, необходимо повернуть с трассы Уфа-Оренбург после остановки «Школьная» направо, затем по Демской улице доехать до Малой Заречной улицы. Участок на Малой Заречной, который ранее был закрыт из-за реконструкции старого арочного моста, будет открыт с завтрашнего дня.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром ВАЗ-2115, в котором было семь молодых людей, влетел в совершавший разворот попутный поливомоечный КамАЗ. В ДТП погибли 22-летний водитель и четверо пассажиров: мужчины 20 и 22 лет и две 18-летние девушки. Еще двое, 21-летние девушка и мужчина, были госпитализированы.