В Уфе пересмотрели схему движения на месте ДТП с пятью погибшими

Решение принято после обследования места происшествия.
Закрытый разворот создал неудобства для жителей Цыганской поляны, из-за чего сегодня решили открыть проезд под Бельским мостом, добавил Владимир Севастьянов. Теперь, чтобы попасть в микрорайон Цыганская поляна, необходимо повернуть с трассы Уфа-Оренбург после остановки «Школьная» направо, затем по Демской улице доехать до Малой Заречной улицы. Участок на Малой Заречной, который ранее был закрыт из-за реконструкции старого арочного моста, будет открыт с завтрашнего дня.
Как сообщал «Ъ-Уфа», утром ВАЗ-2115, в котором было семь молодых людей, влетел в совершавший разворот попутный поливомоечный КамАЗ. В ДТП погибли 22-летний водитель и четверо пассажиров: мужчины 20 и 22 лет и две 18-летние девушки. Еще двое, 21-летние девушка и мужчина, были госпитализированы.