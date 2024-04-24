В Уфе пересмотрели схему движения на месте ДТП с пятью погибшими

Закрытый разворот создал неудобства для жителей Цыганской поляны, из-за чего сегодня решили открыть проезд под Бельским мостом, добавил Владимир Севастьянов. Теперь, чтобы попасть в микрорайон Цыганская поляна, необходимо повернуть с трассы Уфа-Оренбург после остановки «Школьная» направо, затем по Демской улице доехать до Малой Заречной улицы. Участок на Малой Заречной, который ранее был закрыт из-за реконструкции старого арочного моста, будет открыт с завтрашнего дня.