Суд отказался отпускать из колонии свердловского экс-наркоборца Ергеледжи

Приговор остался без изменений по существу. Отмечается, что в приговор были внесены редакционные уточнения.
По данным суда, в период с февраля по ноябрь 2022 года, узнав о проводимой коллегами проверке одной из организаций по факту незаконной рубки леса, решил путем обмана совершить хищение денег, принадлежащих руководителю этой организации.
Его знакомый привлек к преступлению директора лесничества, на территории которого полиция проверяла рубку леса. Отмечается, что они несколько раз предлагали директору передать эту сумму за прекращение проверки, на что тот согласился и передал им 1,5 млн руб.
В январе Первоуральский городской суд признал Ивана Ергеледжи виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и отправил в колонию на пять лет.