На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки нашли тело школьника

Трагедия произошла вечером во вторник, 23 апреля, на улице Университетской Набережной, 62. С балкона какого этажа выпал школьник, точно неизвестно. В группе микрорайона во «ВКонтакте» одни подписчики говорят, что с 21-го, а по словам других — с 16-го.