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На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки нашли тело школьника

В челябинском микрорайоне «Академ Riverside» под окнами 26-этажного дома нашли тело девятиклассника. По предварительным данным, подросток выпал с балкона. Следственный комитет проводит проверку.

— Следователями следственного отдела по Калининскому району устанавливаются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали «Пчеле» в областном управлении СК.

Трагедия произошла вечером во вторник, 23 апреля, на улице Университетской Набережной, 62. С балкона какого этажа выпал школьник, точно неизвестно. В группе микрорайона во «ВКонтакте» одни подписчики говорят, что с 21-го, а по словам других — с 16-го.

Это не первый подобный инцидент в «Академ Riverside» за последнее время. В начале февраля под окнами многоэтажки в микрорайоне нашли тело 15-летней школьницы.

СК