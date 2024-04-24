На северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки нашли тело школьника

— Следователями следственного отдела по Калининскому району устанавливаются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали «Пчеле» в областном управлении СК.
Трагедия произошла вечером во вторник, 23 апреля, на улице Университетской Набережной, 62. С балкона какого этажа выпал школьник, точно неизвестно. В группе микрорайона во «ВКонтакте» одни подписчики говорят, что с 21-го, а по словам других — с 16-го.
Это не первый подобный инцидент в «Академ Riverside» за последнее время. В начале февраля под окнами многоэтажки в микрорайоне нашли тело 15-летней школьницы.