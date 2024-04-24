Девятнадцать редких попугаев найдены в аэропорту Жуковский в грузе из Киргизии

«19 редких попугаев нашли таможенники при проверке авиагруза из Киргизии. Пернатые прибыли в московский аэропорт Жуковский в адрес 63-летнего москвича-зоолога. По документам перевозили несколько сотен обычных попугаев — волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. Но при досмотре нашли четыре пестрые розеллы и 15 краснолобых прыгающих попугаев», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, эти виды находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС, а для при перевозке через границу ЕАЭС нужно разрешение Росприроднадзора.
«Редких попугаев передали в “Зоосад Деда Мороза” в Великий Устюг, остальных птиц вернули отправителю в Ош (Киргизия). В отношении россиянина возбуждено дело об АП за несоблюдение запретов и ограничений. Мужчина уже находится под следствием по другому уголовному делу о контрабанде за незаконный ввоз птиц в 2023 году», — заключили в пресс-службе.