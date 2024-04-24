Девятнадцать редких попугаев найдены в аэропорту Жуковский в грузе из Киргизии

«Редких попугаев передали в “Зоосад Деда Мороза” в Великий Устюг, остальных птиц вернули отправителю в Ош (Киргизия). В отношении россиянина возбуждено дело об АП за несоблюдение запретов и ограничений. Мужчина уже находится под следствием по другому уголовному делу о контрабанде за незаконный ввоз птиц в 2023 году», — заключили в пресс-службе.