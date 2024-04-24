В Ревде объявлен режим повышенной готовности из-за подтоплений

В Ревде введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписала глава города Татьяна Клепикова.
— Режим введен в связи с возможным риском возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления частных домов в поселке Барановка в результате увеличения сброса воды на Волчихинской ГТС, — сообщается на сайте администрации города.
Согласно заявлению на сайте, уровень воды в реке Чусовой в районе поселка Барановка идет на спад. Сброс воды на гидротехническом сооружении связан с устройством строительной площадки под мостом на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды через реку Чусовую. Там будут вестись работы по расширению русла реки.
Дежурно-диспетчерские службы ведут усиленный контроль за обстановкой в городе, проводится проверка готовности аварийных служб и систем оповещения и информирования населения. Аварийно-восстановительные бригады круглосуточно дежурят, осуществляется мониторинг паводковой ситуации в городском округе.
Ранее МЧС по Свердловской области сообщило о подтоплении окраины Ревды. Вечером 23 апреля шесть территорий рядом с домами залило из-за сброса воды из Волчихинского водохранилища.