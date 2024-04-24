В Ревде объявлен режим повышенной готовности из-за подтоплений

Согласно заявлению на сайте, уровень воды в реке Чусовой в районе поселка Барановка идет на спад. Сброс воды на гидротехническом сооружении связан с устройством строительной площадки под мостом на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Ревды через реку Чусовую. Там будут вестись работы по расширению русла реки.