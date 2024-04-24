Летевший в Петербург самолет экстренно посадили в Братске из-за беременной пассажирки

Самолету, который 24 апреля летел из Иркутска в Петербург, пришлось сделать незапланированную посадку в Братске. Причиной этому послужило то, что одной из пассажирок стало плохо на борту. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Братска. Как пишет ТАСС, у беременной женщины открылось кровотечение.