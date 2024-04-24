Вторая волна: паводок в Омской области угрожает девяти сёлам

Глава омского управления МЧС также отметил, что по прогнозам синоптиков, в Омскую область должна будет прийти ещё и третья волна, как только Казахстан начнёт сбрасывать воду со своих водохранилищ. До Омска эта вода дойдёт также через две недели. Однако проблемной в МЧС её не считают.