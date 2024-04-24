Вторая волна: паводок в Омской области угрожает девяти сёлам

Начальник Главного Управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Россия» рассказал, что Омской области угрожает вторая волна паводка.
Сложная обстановка сейчас складывается в реке Шиш у села Васисс в Тарском районе. Ожидается подтопление домов и приусадебных участков. Однако из-за похолодания интенсивность роста уровня воды в ближайшие сутки будет снижена. По словам Колодинского, сейчас в Васиссе подтоплен всего один дом. Уже через три-четыре дня вода пойдёт на спад.
А в Усть-Ишимском районе из-за большого паводка в реке Ишим в Курганской области под угрозой подтопления находится девять населённых пунктов. В МЧС ожидают пика паводка в этом районе примерно через две недели. Самое крупное село, которое может попасть в зону паводка, — Орехово, там проживает около 150 человек, 20 из которых — дети.
Владислав Колодинский отметил, что в МЧС просчитывают наихудший сценарий, поэтому уже сейчас готовятся к возможной эвакуации населения, доставке воды и к другим возможным проблемам. Но всё же спасатели надеются, что большая вода в реке Ишим в итоге разойдётся по многочисленным поймам.
Глава омского управления МЧС также отметил, что по прогнозам синоптиков, в Омскую область должна будет прийти ещё и третья волна, как только Казахстан начнёт сбрасывать воду со своих водохранилищ. До Омска эта вода дойдёт также через две недели. Однако проблемной в МЧС её не считают.
«За счет того, что в водохранилище воды меньше чем обычно, они скидывают меньший объем воды, чем предусмотрено графиком, поэтому особых бед, думаю, не будет. В зоне риска поселок Затон, Усть-Ишим, и дачи, которые люди непредусмотрительно строили поближе к реке — в пойме Иртыша», — рассказал Колодинский.