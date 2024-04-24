Пропавшую в Актау 24-летнюю девушку нашли

Как пояснили в пресс-службе ведомства, пропавшая девушка вернулась сама. Другие подробности не сообщаются.
«Девушка нашлась, она сама вернулась домой», — отметили в ДП Мангистауской области.
Напомним, ранее в социальных сетях распространилось объявление о розыске девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке Шыгыс-3 и не вернулась. Отмечалось, что на Керим Камшат был хиджаб. В ДП Мангистауской области заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.