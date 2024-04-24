Пропавшую в Актау 24-летнюю девушку нашли

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось объявление о розыске девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке Шыгыс-3 и не вернулась. Отмечалось, что на Керим Камшат был хиджаб. В ДП Мангистауской области заявили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.