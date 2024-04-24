ДТП с участием автобуса произошло в Хабаровске 24 апреля

По информации Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску, водитель двигался по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Ленинградской в сторону проспекта Победы, когда произошло столкновение. На данный момент характер и тяжесть полученных ребенком травм устанавливаются.