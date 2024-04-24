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ДТП с участием автобуса произошло в Хабаровске 24 апреля

Авария случилась на улице Павла Морозова.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске на улице Павла Морозова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и легковой автомобиль. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— В ходе мониторинга сети Интернет, полицией была обнаружена информация о происшествии. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

По предварительным данным, водители обоих транспортных средств оформили ДТП самостоятельно, в соответствии с пунктом 2.6 Правил дорожного движения, без участия сотрудников ГИБДД.

Также, сегодня в Комсомольске произошло еще одно ДТП. В 16:10 в районе дома № 104 Комсомольского шоссе, 63-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-Трейл» сбил восьмилетнего пешехода.

По информации Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску, водитель двигался по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Ленинградской в сторону проспекта Победы, когда произошло столкновение. На данный момент характер и тяжесть полученных ребенком травм устанавливаются.