Более 800 г взрывчатых веществ обнаружено при обыске дома в Ганцевичском районе

Сотрудники Ганцевичского РОВД в ходе оперативно-разысных мероприятий при обыске в гараже 28-летнего жителя одной из деревень района обнаружили и изъяли два гладкоствольных ружья, на чердаке дома — около 300 г бездымного пороха, более 400 г дымного пороха и 150 г смеси бездымного и дымного пороха.
Согласно заключению специалистов, обнаруженное сыпучее вещество относится к категории метательных взрывчатых веществ и пригодно для производства взрыва.
Во время беседы с правоохранителями молодой человек пояснил, что нашел порох и ружья после смерти деда пару лет назад, но никому об этом не рассказал, перепрятал находки и в дальнейшем хотел избавиться от них.
Сотрудники милиции напоминают, что люди, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.