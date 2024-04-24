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Более 800 г взрывчатых веществ обнаружено при обыске дома в Ганцевичском районе

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обыске частного дома в Ганцевичском районе правоохранители обнаружили два ружья и партию взрывчатых веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Источник: УВД Брестского облисполкома

Сотрудники Ганцевичского РОВД в ходе оперативно-разысных мероприятий при обыске в гараже 28-летнего жителя одной из деревень района обнаружили и изъяли два гладкоствольных ружья, на чердаке дома — около 300 г бездымного пороха, более 400 г дымного пороха и 150 г смеси бездымного и дымного пороха.

Согласно заключению специалистов, обнаруженное сыпучее вещество относится к категории метательных взрывчатых веществ и пригодно для производства взрыва.

Во время беседы с правоохранителями молодой человек пояснил, что нашел порох и ружья после смерти деда пару лет назад, но никому об этом не рассказал, перепрятал находки и в дальнейшем хотел избавиться от них.

Сотрудники милиции напоминают, что люди, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.