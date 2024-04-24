В посёлке Баяндай возбудили дело из-за непригодного жилья

В декабре 2023 года администрация посёлка купила пять новых квартир, построенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья по государственной программе Иркутской области «Доступное жильё». Квартиры были переданы гражданам, вот только, в нарушение технического задания по муниципальным контрактам, так не было никакого благоустройства в рамках ЖКУ — ни воды, ни центрального отопления от котельной, ни канализации. И отказаться от такого жилья люди не могли — их старый дом был снесён ещё до выдачи им квартир, и граждане долгое время либо ютились у родственников, либо снимали жильё.