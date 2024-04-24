В областной детской больнице скончалась 11-летняя девочка

Напомним, что в Асбесте 13-летняя школьница погибла под колесами машины. Виновника аварии задержали и взяли под стражу — им оказался сын бизнесмена. А в Совхозном разбился на питбайке 15-летний подросток. Он наехал на натянутый трос, Следственный комитет возбудил уголовное дело.