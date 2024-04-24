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В областной детской больнице скончалась 11-летняя девочка

В ОДКБ № 1 умерла девочка.

В Областной детской клинической больнице № 1 скончалась 11-летняя девочка. Маленькая пациентка была доставлена в учреждение в середине марта. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

— Тяжесть состояния при поступлении, молниеносное прогрессирование печеночной недостаточности не дали шансов на спасение, не смотря на прилагаемые усилия, к которым была подключена вся терапевтическая мощь учреждения, — сообщили в пресс-службе ОДКБ № 1.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Напомним, что в Асбесте 13-летняя школьница погибла под колесами машины. Виновника аварии задержали и взяли под стражу — им оказался сын бизнесмена. А в Совхозном разбился на питбайке 15-летний подросток. Он наехал на натянутый трос, Следственный комитет возбудил уголовное дело.