В Молдове прервалась ещё одна юная жизнь: В ДТП погибла 19-летняя девушка — по версии полиции она не справилась с управлением

В Хынчештском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка.
Полицейские Хынчешть расследуют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла молодая женщина. Авария произошла вчера вечером, 23 апреля, между населенными пунктами Перени и Пашкань.
Предварительно полиция установила, что 19-летняя женщина, находясь за рулем Peugeot, не справилась с управлением автомобиля и врезалась в дерево на обочине дороги.
В результате удара она скончалась на месте.
По данному делу возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств.
Будьте осторожны на дороге, секунда невнимательности может стоить нам жизни.