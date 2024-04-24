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В Молдове прервалась ещё одна юная жизнь: В ДТП погибла 19-летняя девушка — по версии полиции она не справилась с управлением

Авария произошла вчера вечером, 23 апреля, между населенными пунктами Перени и Пашкань.

Источник: Politia RM

В Хынчештском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка.

Полицейские Хынчешть расследуют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла молодая женщина. Авария произошла вчера вечером, 23 апреля, между населенными пунктами Перени и Пашкань.

Предварительно полиция установила, что 19-летняя женщина, находясь за рулем Peugeot, не справилась с управлением автомобиля и врезалась в дерево на обочине дороги.

В результате удара она скончалась на месте.

По данному делу возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств.

Будьте осторожны на дороге, секунда невнимательности может стоить нам жизни.