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Сбежавшие из Тулуна подростки пытались добраться электричками до Бурятии

Инспекторы доставили несовершеннолетних в отдел полиции и провели с ними профилактическую беседу.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске в отдел полиции доставили двоих несовершеннолетних, которые планировали доехать на электричках из Тулуна в Закаменск Бурятии. Подростков обнаружили на территории железнодорожного предприятия в районе стации «Военный городок». Дети находились в зоне движения электропоездов без сопровождения взрослых. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Проверка установила, что братья 17 и 16 лет проживают в Тулунском районе. Их воспитанием занимается бабушка, а родители лишены прав. 19 апреля дети самовольно ушли из дома, чтобы на электричках добраться в Закаменск к своей знакомой. Опекун обратилась в полицию и ребят объявили в розыск. Спустя несколько суток, детей нашли сотрудники транспортной полиции. В настоящее время подростки за безнадзорное нахождение помещены в региональный центр помощи детям, откуда будут переданы законному представителю.

С подростками проведена профилактическая беседа.