Сбежавшие из Тулуна подростки пытались добраться электричками до Бурятии

Проверка установила, что братья 17 и 16 лет проживают в Тулунском районе. Их воспитанием занимается бабушка, а родители лишены прав. 19 апреля дети самовольно ушли из дома, чтобы на электричках добраться в Закаменск к своей знакомой. Опекун обратилась в полицию и ребят объявили в розыск. Спустя несколько суток, детей нашли сотрудники транспортной полиции. В настоящее время подростки за безнадзорное нахождение помещены в региональный центр помощи детям, откуда будут переданы законному представителю.