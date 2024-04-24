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Водитель-мигрант устроил пассажирам внеплановую баню и напал на женщину во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ФедералПресс. Во Владивостоке произошел очередной скандал с участием иностранных водителей. На этот раз мигрант решил устроить себе внеплановый перерыв на полчаса, забыв, что салон маршрутки битком набит людьми.

«Водитель видя, что автобус полный, вышел из кабины и ушел. Его не было почти пол часа. По стеклам и по спине текли реки испарины. Рядом с маршруткой собралась вторая очередь», — пишет одна из пассажирок маршрутки № 38 в тг-канале DPS VL.

Инцидент произошел на остановке Семеновская в восемь часов вечера. По неизвестным причинам водитель-иностранец решил уйти, бросив закрытый автобус с пассажирами внутри прям на остановке.

Несмотря на то, что час-пик в городе пошел на спад, маршрутка площадь Семёновская — Толстого была забита пассажирами до отказа. Мокрые от жары и тесноты люди были вынуждены провести в душном салоне авто 25 минут.

Одна из пассажирок решила не оставлять вопиющий инцидент без внимания, поэтому весь период «заточения» снимала на видео. Женщина решила дополнить жалобу перевозчику «Медиа-восток» фотографией свободолюбивого водителя, но едва не оказалась избита им же.

«Выходя из маршрутки я сделала фото перевозчика. Водитель увидел это и побежал за мной, сначала сказал удали фото, а потом стал выхватывать телефон, но его спугнул проезжающий мимо водитель», — рассказывает пострадавшая пассажирка маршрутки.

Также «ФедералПресс» рассказал, чем закончилась скандальная история с мальчиком Максимом, которому сломал руку одноклассник-мигрант, во Владивостоке.