Водитель-мигрант устроил пассажирам внеплановую баню и напал на женщину во Владивостоке

«Водитель видя, что автобус полный, вышел из кабины и ушел. Его не было почти пол часа. По стеклам и по спине текли реки испарины. Рядом с маршруткой собралась вторая очередь», — пишет одна из пассажирок маршрутки № 38 в тг-канале DPS VL.