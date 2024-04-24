Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: суд пройдет в прямом эфире

— В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ст. 293 ч.1, ст. 351 ч.3 УК РК). Учитывая общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение об организации онлайн-трансляции судебных заседаний.