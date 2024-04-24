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Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: суд пройдет в прямом эфире

Верховный суд РК продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: pixabay.com

— В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ст. 293 ч.1, ст. 351 ч.3 УК РК). Учитывая общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение об организации онлайн-трансляции судебных заседаний.

сообщили в суде.

Судебное заседание состоится в СМУСе г. Алматы сегодня, 24 апреля 2024 года, в 15 часов. Онлайн-трансляция судебного процесса будет транслироваться на YouTube-канале Верховного суда.

В декабре 2023 года в Алматы произошло ДТП — автобус врезался в группу пешеходов.

В департаменте полиции города сообщили, что 22 декабря в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута (частный перевозчик — ТОО «ДуманТрансКом») в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом.

— Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы, — уточнили в пресс-службе ДП Алматы.