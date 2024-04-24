Московский адвокат пойдёт под суд в Челябинске за крупную растрату

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении столичного адвоката. Юриста обвиняют в присвоении имущества лизингового центра на 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.



По данным следствия, обвиняемый в 2013 и 2014 годах, будучи руководителем фирмы, взял в лизинг производственное оборудование. Однако возвращать его не собирался — продал другим лицам и скрыл от следствия, «переместив в неустановленные места» и сняв с него все опознавательные знаки. Ущерб лизинговому центру превысил 5,4 млн рублей.



За присвоение и растрату в особо крупном размере адвокату грозит до десяти лет лишения свободы. Уточняется, что причинённый ущерб в ходе следствия он возместил в полном объёме.