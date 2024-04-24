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В Перми произошла эвакуация в торговом центре «Шоколад»

В здании сработала противопожарная сирена.

Эвакуация посетителей произошла в торговом центре «Шоколад» в Перми.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь» днём 24 апреля. На опубликованных кадрах посетители ТЦ вместе с маленькими детьми быстрым шагом направлялись в сторону выходов из здания.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что произошло в торговом центре.

По данным ведомства, пожарная сигнализация здания сработала в 12:26. На место выехала одна единица техники и пять человек личного состава.

«Здание ТЦ Шоколад проверено, горения и задымления не обнаружено, эвакуация людей не требовалась», — рассказали в ведомстве.

Как добавили в ГУ МЧС Прикамья, произошло ложное срабатывание системы.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуациях в пермских торговых центрах, которые произошли в марте 2024 года. Пожарные сигнализации сработали в ТРК «Семья» и ТЦ «Столица».

МЧС