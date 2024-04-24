В Перми произошла эвакуация в торговом центре «Шоколад»

Эвакуация посетителей произошла в торговом центре «Шоколад» в Перми.
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь» днём 24 апреля. На опубликованных кадрах посетители ТЦ вместе с маленькими детьми быстрым шагом направлялись в сторону выходов из здания.
В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что произошло в торговом центре.
По данным ведомства, пожарная сигнализация здания сработала в 12:26. На место выехала одна единица техники и пять человек личного состава.
«Здание ТЦ Шоколад проверено, горения и задымления не обнаружено, эвакуация людей не требовалась», — рассказали в ведомстве.
Как добавили в ГУ МЧС Прикамья, произошло ложное срабатывание системы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуациях в пермских торговых центрах, которые произошли в марте 2024 года. Пожарные сигнализации сработали в ТРК «Семья» и ТЦ «Столица».