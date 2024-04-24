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Андрей Травников озвучил причину зимней коммунальной аварии на левом берегу Новосибирска

Андрей Травников дал интервью телеканалу ОТС.

Губернатор Новосибирской области дал интервью телеканалу ОТС. Одной из обсуждаемых тем стала масштабная коммунальная авария, из-за которой сотни домов на левом берегу сидели зимой без отопления.

Причины зимнего ЧП на магистралях выявляла комиссия, которая пришла к выводу, что дело в нерабочей запорной арматуре. Если бы специальные задвижки на трубах работали, то коммунальщики смогли бы переключить тепло на обходные маршруты.

«Их невозможно ни отрыть, ни закрыть. Некоторые были расположены так, что к ним во время аварии нельзя было подобраться — горячая вода хлынула в камеры, и без дистанционного управления задвижки перекрыть невозможно», — объяснил губернатор Новосибирской области.

По словам Травникова, СГК уже утвердили план работ: заменят наиболее изношенные участки, восстановят запорные устройства, займутся системой дистанционных устройств, установят приборы и датчики для выявления неполадок. Благодаря этому в экстренных случаях можно будет отсечь зону аварии.

ЖКХ