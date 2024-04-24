Андрей Травников озвучил причину зимней коммунальной аварии на левом берегу Новосибирска

Губернатор Новосибирской области дал интервью телеканалу ОТС. Одной из обсуждаемых тем стала масштабная коммунальная авария, из-за которой сотни домов на левом берегу сидели зимой без отопления.
Причины зимнего ЧП на магистралях выявляла комиссия, которая пришла к выводу, что дело в нерабочей запорной арматуре. Если бы специальные задвижки на трубах работали, то коммунальщики смогли бы переключить тепло на обходные маршруты.
«Их невозможно ни отрыть, ни закрыть. Некоторые были расположены так, что к ним во время аварии нельзя было подобраться — горячая вода хлынула в камеры, и без дистанционного управления задвижки перекрыть невозможно», — объяснил губернатор Новосибирской области.
По словам Травникова, СГК уже утвердили план работ: заменят наиболее изношенные участки, восстановят запорные устройства, займутся системой дистанционных устройств, установят приборы и датчики для выявления неполадок. Благодаря этому в экстренных случаях можно будет отсечь зону аварии.