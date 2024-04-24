Андрей Травников озвучил причину зимней коммунальной аварии на левом берегу Новосибирска

«Их невозможно ни отрыть, ни закрыть. Некоторые были расположены так, что к ним во время аварии нельзя было подобраться — горячая вода хлынула в камеры, и без дистанционного управления задвижки перекрыть невозможно», — объяснил губернатор Новосибирской области.