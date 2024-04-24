В Ростовской области нашли убитыми мужчину и женщину, возбуждено уголовное дело

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства 25-летней женщины и 36-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.
По данным ведомства, расправа произошла в одном из частных домов на территории села Кагальник Азовского района. Подозреваемый — 32-летний знакомый погибшей, сейчас мужчина находится в розыске.
— Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи, криминалисты и сотрудники полиции выясняют обстоятельства совершенного преступления, — говорится на сайте СК.