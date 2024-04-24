На юге Петербурга молния в щепки разнесла дерево на территории детсада.

Как выяснилось, одна из молний угодила прямо в дерево на территории детского сада № 22 в Московском районе. Учреждение расположено близ метро «Звездная». Живущие неподалеку люди тем вечером писали на «Фонтанку» и спрашивали, что случилось. Невероятный грохот заставил их усомниться, что дело всего лишь в грозе. Судя по кадрам, от несчастного дерева остались щепки.