«Это их работа» — Игорь Вранчев высказался о защитниках Бишимбаева

«По закону нельзя отожествлять адвоката с его подзащитным. Это правильно. Поскольку у нас во всех средствах массовой информации то обвинение, которое предъявляется Бишимбаеву, почему-то проецируется на его защитников. Защитники делают свою работу. Это их работа. Они не вправе отказаться. Поскольку в нашем законе принятие поручения по уголовному делу запрещает адвокатам отказаться. Поэтому они обязаны выполнить свою работу до конца, если сам Бишимбаев от них не откажется. Я соглашусь, оценку их работе нельзя давать, а тем более сравнивать, оскорблять, принуждать».