В Крыму арестована банда квартирных мошенников. «Отжали» квартиру у пенсионера

Установлено, что в феврале текущего года злоумышленники, путем предъявления поддельного паспорта, под видом собственника квартиры, расположенной в г. Феодосии, оформили доверенность на право распоряжения имуществом на имя третьего лица, после чего, используя полученные нотариальные доверенности, перерегистрировали право собственности на объект недвижимости в Госкомрегистре, тем самым завладев квартирой стоимостью более 1 миллиона рублей, принадлежащей 74-летнему гражданину соседнего государства, — рассказали в МВД по РК.