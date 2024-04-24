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В Волгограде арестовали оскорбившего военнослужащих треш-стримера

Суд избрал меру пресечения в отношении Павла Прокудина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ.

Источник: СУ СКР по Волгоградской области

Напомним, в начале апреля молодой человек в ходе прямой трансляции в Интернете высказывал негативные комментарии в адрес российских военнослужащих с целью унижения их достоинства. Позже он опубликовал это видео в Telegram-канале, который доступен неограниченному кругу лиц.

После этого он покинул территорию региона и был объявлен в розыск. На днях в Пензе его задержали правоохранители.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня 2024 года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.