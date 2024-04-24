В Волгограде арестовали оскорбившего военнослужащих треш-стримера

Напомним, в начале апреля молодой человек в ходе прямой трансляции в Интернете высказывал негативные комментарии в адрес российских военнослужащих с целью унижения их достоинства. Позже он опубликовал это видео в Telegram-канале, который доступен неограниченному кругу лиц.