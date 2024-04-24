В Пермском крае похоронили погибших в жёстком ДТП на шоссе Космонавтов

Похороны молодых людей, погибших в жёстком ДТП на шоссе Космонавтов, прошли в Пермском крае.
Речь идёт о трагедии, которая произошла ночью 22 апреля. Двое молодых людей погибли после двух столкновений с разными автомобилями. Первым пострадал молодой человек 2003 года рождения. На него наехал автомобиль «Ниссан Альмера». После этого к пострадавшему его знакомый 2004 года рождения, чтобы оказать помощь. В этот момент в них врезался автомобиль «БМВ». Как рассказали сайту perm.aif.ru в УМВД России по Перми, молодые люди скончались на месте.
Сайту perm.aif.ru удалось пообщаться со знакомыми одного из молодых людей. По их словам, похороны 20-летнего юноши прошли 24 апреля в Кунгуре. Он будет покоиться рядом со своей мамой. У погибшего остались тётя и три сестры.
Информация о том, что прощание со вторым пострадавшим проходит также 24 апреля, появилась на странице матери юноши в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщила женщина, молодой человек будет похоронен на кладбище в селе Калинино.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности жёсткого ДТП. В ГИБДД Пермского края сообщили о результатах освидетельствования водителей.