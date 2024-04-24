В Пермском крае похоронили погибших в жёстком ДТП на шоссе Космонавтов

Речь идёт о трагедии, которая произошла ночью 22 апреля. Двое молодых людей погибли после двух столкновений с разными автомобилями. Первым пострадал молодой человек 2003 года рождения. На него наехал автомобиль «Ниссан Альмера». После этого к пострадавшему его знакомый 2004 года рождения, чтобы оказать помощь. В этот момент в них врезался автомобиль «БМВ». Как рассказали сайту perm.aif.ru в УМВД России по Перми, молодые люди скончались на месте.