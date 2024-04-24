В Ташкенте и в двух регионах пресекли незаконный оборот крупной суммы фальшивых долларов

По данным СГБ, двое жителей Ташкента были задержаны при попытке продать 18,8 тысячи фальшивых долларов за 141 миллион сумов. Каждую поддельную купюру они оценили в 7,5 тысячи сумов. Кроме того, у них было изъято еще 9,5 тысячи фальшивых долларов.