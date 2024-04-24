В Ташкенте и в двух регионах пресекли незаконный оборот крупной суммы фальшивых долларов

По данным СГБ, двое жителей Ташкента были задержаны при попытке продать 18,8 тысячи фальшивых долларов за 141 миллион сумов. Каждую поддельную купюру они оценили в 7,5 тысячи сумов. Кроме того, у них было изъято еще 9,5 тысячи фальшивых долларов.
В Ахангаранском районе Ташкентской области поймали с поличным жителя Ферганской области, который планировал продать 20 тысяч фальшивых долларов за 14 тысяч настоящих. Также в доме задержанного было обнаружено и изъято еще 400 фальшивых долларов.
В ходе оперативного мероприятия был задержан также его подельник, в автомобиле которого правоохранители нашли 10,5 тысяч фальшивых долларов.
Двое жителей Андижанской области планировали сбыть 20 тысяч фальшивых долларов за 8 тысяч настоящих долларов. Каждую 100-долларовую купюру они оценили в 40 долларов.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.