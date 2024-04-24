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В Ташкенте и в двух регионах пресекли незаконный оборот крупной суммы фальшивых долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте, Ташкентской и Андижанской областях задержаны злоумышленники, которые пытались продать более 70 тысяч фальшивых долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным СГБ, двое жителей Ташкента были задержаны при попытке продать 18,8 тысячи фальшивых долларов за 141 миллион сумов. Каждую поддельную купюру они оценили в 7,5 тысячи сумов. Кроме того, у них было изъято еще 9,5 тысячи фальшивых долларов.

В Ахангаранском районе Ташкентской области поймали с поличным жителя Ферганской области, который планировал продать 20 тысяч фальшивых долларов за 14 тысяч настоящих. Также в доме задержанного было обнаружено и изъято еще 400 фальшивых долларов.

В ходе оперативного мероприятия был задержан также его подельник, в автомобиле которого правоохранители нашли 10,5 тысяч фальшивых долларов.

Двое жителей Андижанской области планировали сбыть 20 тысяч фальшивых долларов за 8 тысяч настоящих долларов. Каждую 100-долларовую купюру они оценили в 40 долларов.

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.