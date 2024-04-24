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На СВО погиб 31-летний отец троих детей Альфиз Гилочдинов из Пермского края

Прощание с ним состоялось 23 апреля.

Отец троих детей Альфиз Гилочдинов из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 31-го года.

Об этом сообщает администрация Бардымского муниципального округа. Мужчина родился в августе 1992 года. Он отучился на сварщика в Чернушинском политехническом колледже и работал по профессии.

Альфиз подписал контракт на военную службу в октябре 2023 года. Он погиб 11 февраля 2024 года при выполнении боевых действий. У бойца остались жена и трое детей. Прощание с мужчиной прошло 23 апреля в деревне Новая Казанка.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом бойце из Бардымского округа, который погиб на СВО. С отцом четырёх детей Ильдаром Абдуловым простились 13 апреля.