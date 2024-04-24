Адвокат Блиновской заявила о ее готовности погасить ущерб в размере более 900 млн рублей

Следователь просит продлить срок ареста Блиновской до конца лета. «Елена Олеговна готова погасить ущерб. У нас есть для этого разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской», — сказала Сальникова.
В свою очередь следователь заявил во время судебного заседания, что муж Блиновской специально отправился в зону СВО, чтобы ей смягчили меру пресечения. «Супруг Блиновской убыл для прохождения военной службы, намеренно оставив детей без попечения родителей», — заявил он. СК настаивает на продлении ареста блогеру. Представитель надзорного ведомства полностью поддержала в суде следователя. «Желание погасить недоимку возникло у Блиновской только после изменения ей меры пресечения», — отметила прокурор.
Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019−2021 годы. Суд отправил ее под домашний арест, а 15 мая ее мужу Алексею Блиновскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 22 января 2024 года Замоскворецкий суд Москвы за нарушение ограничений в рамках домашнего ареста ужесточил Блиновской меру пресечения и отправил ее в СИЗО. На данный момент расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с его материалами.
В апреле стало известно, что Блиновский заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и находится в зоне проведения СВО.