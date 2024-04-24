Самарчанка сожгла машину бывшего мужа за отказ посетить ее

Некоторое время назад около дома на ул. Авроры сгорела Lada Priora. Пожарные и полицейские выяснили, что имел место поджог. Владелец авто рассказал, что накануне вечером у него был конфликт с бывшей супругой. Женщина потребовала, чтобы он приехал, но мужчина, сославшись на дела, отказался. Через несколько часов загорелась машина.