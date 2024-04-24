В Приднестровье нашли пропавшую 14-летнюю школьницу: Ее искали почти 2 месяца

Самостоятельные поиски, предпринятые сотрудниками школы, результатов не дали. Бабушка двери не открывала, скрывала местонахождение внучки. О пропаже девочки были уведомлены органы опеки. В соцсетях Нина, общаясь с одноклассниками, говорила, что вернётся, но своё местонахождение скрывала.