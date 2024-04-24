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В Приднестровье нашли пропавшую 14-летнюю школьницу: Ее искали почти 2 месяца

Сейчас Нина возвратилась в школу-интернат.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшую в Приднестровье 14-летнюю школьницу нашли сотрудники ИДН УВД г. Бендеры 23 апреля. Она находилась у бабушки. Напомним, 1 марта Нина Антонюк самовольно покинула территорию парканской школы-интерната.

Самостоятельные поиски, предпринятые сотрудниками школы, результатов не дали. Бабушка двери не открывала, скрывала местонахождение внучки. О пропаже девочки были уведомлены органы опеки. В соцсетях Нина, общаясь с одноклассниками, говорила, что вернётся, но своё местонахождение скрывала.

К поиску несовершеннолетней подключились милиционеры. Совместными усилиями был проверен круг общения без вести пропавшей, места возможного пребывания, включая заброшенные здания и другие объекты. Однако поиски результатов не принесли.

В течение полутора месяцев администрация школы совместно с милиционерами предпринимала все необходимые меры, включая публикацию в СМИ.

Милиция благодарит всех, кто репостил наши сообщения. Девушка найдена. Жива, здорова. Сейчас она возвратилась в школу-интернат.