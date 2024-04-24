На Кубани на объектах Минобороны проходят обыски по делу Тимура Иванова

Сотрудники ведомства задержали Тимура Иванова накануне вечером. Сегодня, 24 апреля, его и Сергея Бородина Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет заключения) при проведении работ для нужд Минобороны.