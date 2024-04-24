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На Кубани на объектах Минобороны проходят обыски по делу Тимура Иванова

На объектах Министерства обороны в Краснодарском крае силовики проводят обыски, связанные с уголовным делом в отношении замминистра обороны Тимура Иванова. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, сотрудники ФСБ также работают в Ставропольском крае.

Обыски в регионах начали проводить во вторник вечером. Следственные действия идут до сих пор. Собеседник издания также отметил, что еще несколько десятков обысков проводят в разных регионах сотрудники департамента контрразведки ФСБ.

Сотрудники ведомства задержали Тимура Иванова накануне вечером. Сегодня, 24 апреля, его и Сергея Бородина Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет заключения) при проведении работ для нужд Минобороны.

ФСБ