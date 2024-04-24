Бишимбаев об истязаниях Нукеновой: Я хотел ее унизить и оскорбить

«Ни там, где она сидит с 6:43 до 8:24 этих телесных повреждений нет. У нее также нет гематом, которые обнаружены на кистях рук, также на локтевых суставах. В заключении судмедэкспертизы эти повреждения отражены как оборонительные следы. То есть она их получила, когда защищалась, считает адвокат. Однако сам Бишимбаев, ранее неоднократно, давая показания, заявлял, что все телесные повреждения она получила в промежутке до 4 утра, когда она находилась в туалете и рикошетила об унитаз несколько раз», — подчеркнула Уразбахова.