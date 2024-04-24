Бишимбаев об истязаниях Нукеновой: Я хотел ее унизить и оскорбить

«Я хотел ее тоже унизить и оскорбить. Это мне было известно. Она мне об этом сказала сразу после свадьбы. А здесь я просто хочу ей также отомстить. 6,5 часов она психологически меня мучала, что хотела то и делала, и довела меня до такого состояния», — сказал Бишимбаев в ходе судебного разбирательства в среду.
Сторона потерпевших поинтересовалась у Бишимбаева, почему он постоянно останавливал запись видео и почему на теле Нукеновой появлялись новые пятна крови.
«На мой взгляд между 6:43 и 6:45, 6:48 на ней никакие новые телесные повреждения не появляются», — заявил подсудимый.
Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова обратила внимание суда, что на одном из видео Нукенова сидит на коленках на полу в VIP-зале и у нее по коленкам размазана кровь. Однако к моменту обнаружения ее тела, к моменту, когда составлялась фототаблица с места происшествия никакой размазанной крови нет.
«Я вытер эту кровь, когда она легла спать, я ее уложил. Там салфетка лежит. Я вытер ее кровь салфеткой, которая там была найдена», — пояснил Бишимбаев.
«Однако ранее в своих показаниях вы сказали, что вы щелевидную рану на подбородке в туалете этой салфеткой вытирали», — отметила Уразбахова.
«Ее тоже», — ответил подсудимый.
Судья обратила внимание, что на видео под номером 2984, снятое Бишимбаевым утром, и где видно лицо Нукеновой, щелевидной раны на подбородке у нее нет.
«Единственное, чем я могу это объяснить, она один раз упала», — ответил Бишимбаев.
Сторона потерпевших акцентировала, что тех телесных повреждений, которые в последствии явились смертельными: гематома на лбу, кровавые коленки, кровоподтек на бедре на этих видео нет.
«Ни там, где она сидит с 6:43 до 8:24 этих телесных повреждений нет. У нее также нет гематом, которые обнаружены на кистях рук, также на локтевых суставах. В заключении судмедэкспертизы эти повреждения отражены как оборонительные следы. То есть она их получила, когда защищалась, считает адвокат. Однако сам Бишимбаев, ранее неоднократно, давая показания, заявлял, что все телесные повреждения она получила в промежутке до 4 утра, когда она находилась в туалете и рикошетила об унитаз несколько раз», — подчеркнула Уразбахова.