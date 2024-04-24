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Локомотив протаранил легковушку на переезде под Челябинском. Видео

Авария с участием тепловоза и легкового автомобиля произошла на железнодорожном переезде под Челябинском. Водитель выехал на пути прямо перед приближающимся локомотивом. Происшествие попало на видео.

Источник: читатель «Пчелы»

Всё случилось в полдень 21 апреля на перегоне Синеглазово — Пост 18 км. Видео в редакцию прислал читатель «Пчелы».

На кадрах видно, как легковушка на всех парах несётся в сторону путей, видимо, желая проскочить перед приближающимся тепловозом. Однако не успевает сделать это. Происходит столкновение, машину отбрасывает в сторону.

— Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся тепловозом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Авария обошлась без пострадавших. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Напомним, в начале марта авария произошла между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД. Мужчина на снегоходе столкнулся с грузовым поездом № 4893.