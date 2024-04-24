Локомотив протаранил легковушку на переезде под Челябинском. Видео

Всё случилось в полдень 21 апреля на перегоне Синеглазово — Пост 18 км. Видео в редакцию прислал читатель «Пчелы».
На кадрах видно, как легковушка на всех парах несётся в сторону путей, видимо, желая проскочить перед приближающимся тепловозом. Однако не успевает сделать это. Происходит столкновение, машину отбрасывает в сторону.
— Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся тепловозом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Авария обошлась без пострадавших. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Напомним, в начале марта авария произошла между станциями Нязепетровская и Ункурда ЮУЖД. Мужчина на снегоходе столкнулся с грузовым поездом № 4893.