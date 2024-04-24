В Джизаке мужчина манипулировал женой, издеваясь над сыном

С жалобой на издевательства к детскому омбудсману обратилась бабушка ребенка. Обращение немедленно взяли на контроль в управлении Национального агентства социальной защиты по Джизакской области.
В ходе расследования выяснилось, что мать мальчика еще в 2022 году отправилась на заработки в Южную Корею, оставив сына с мужем. В отсутствие жены он систематически избивал ребенка. Сама женщина также упомянула, что неоднократно подвергалась избиению со стороны супруга.
После разбирательства мальчика передали на попечение бабушке, поскольку он выразил нежелание жить с отцом.
Возбуждено уголовное дело. Отца обвинили в умышленном причинении вреда несовершеннолетнему и угрозе убийством. Проводятся следственные мероприятия.