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В Джизаке мужчина манипулировал женой, издеваясь над сыном

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джизакской области мужчина приставил к горлу сына нож, общаясь с женой по видеосвязи, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

С жалобой на издевательства к детскому омбудсману обратилась бабушка ребенка. Обращение немедленно взяли на контроль в управлении Национального агентства социальной защиты по Джизакской области.

В ходе расследования выяснилось, что мать мальчика еще в 2022 году отправилась на заработки в Южную Корею, оставив сына с мужем. В отсутствие жены он систематически избивал ребенка. Сама женщина также упомянула, что неоднократно подвергалась избиению со стороны супруга.

После разбирательства мальчика передали на попечение бабушке, поскольку он выразил нежелание жить с отцом.

Возбуждено уголовное дело. Отца обвинили в умышленном причинении вреда несовершеннолетнему и угрозе убийством. Проводятся следственные мероприятия.