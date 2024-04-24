Два человека пострадали, один погиб: что известно о пожаре под Симферополем 24 апреля 2024 года

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о возгорании в пгт Комсомольское поступило в 12:20 24 апреля. На место незамедлительно выехали пожарные и спасатели. По предварительным данным, горели три железнодорожные цистерны, но позже стало известно, что возгорание случилось только на одной цистерне.