Два человека пострадали, один погиб: что известно о пожаре под Симферополем 24 апреля 2024 года

В пгт Комсомольское, что под Симферополем, 24 апреля 2024 года произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании в районе железнодорожных путей на улице Монтажная.
— Не знаю, что случилось, но сразу несколько пожарных расчетов поехали туда, — рассказывают симферопольцы.
Как стало известно, под Симферополем произошло возгорание железнодорожной цистерны. «Комсомолка» публикует, что известно о пожаре под Симферополем 24 апреля 2024 года.
ЧТО ПРОИЗОШЛО ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ 24 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА
Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о возгорании в пгт Комсомольское поступило в 12:20 24 апреля. На место незамедлительно выехали пожарные и спасатели. По предварительным данным, горели три железнодорожные цистерны, но позже стало известно, что возгорание случилось только на одной цистерне.
— На месте развернут оперативный штаб тушения пожара, — сообщили в ГУ МЧС по РК.
ПРИЧИНЫ ПОЖАРА ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ 24 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА
О произошедшем в своем Tg-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что предварительной причиной возгорания стали технологические нарушения при проведении работ. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
— По предварительной информации причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса, — говорится в сообщении.
КТО ПОСТРАДАЛ ПРИ ПОЖАРЕ ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ 24 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА
К сожалению, при пожаре в пгт Комсомольское пострадали люди. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РК Дарья Диюнова сообщила и о трагичном случае.
— По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший, -отметила она.
КАК ТУШАТ ПОЖАР ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ
Всего для ликвидации последствий пожара привлечено 109 человек и 28 единиц техники. Из них 90 человек и 22 единицы техники от МЧС России.
На месте пожара находился начальник ГУ МЧС России по Республике Крым. Он руководил тушением возгорания.
Как стало известно, в 13:16 пожар был локализован, а в 13:30 ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
В 14:23 возгорание было полностью ликвидировано.