«Залез в окно и напал на спящих влюбленных»: Что известно об убийстве 25-летней девушки и ее парня в Ростовской области

По словам источника, Елена и ее бывший парень — из Ростова-на-Дону. Пара какое-то время жила вместе. Но, по словам общих знакомых, отношения быстро перестали устаивать женщину. Она часто жаловалась, что сожитель ревнив и вспыльчив. Елена понимала, что с таким мужчиной семейной жизни не получится, настояла на расставании и переехала к знакомой.