«Залез в окно и напал на спящих влюбленных»: Что известно об убийстве 25-летней девушки и ее парня в Ростовской области

В одном из сел Азовского района Ростовской области произошло двойное убийство. По версии следствия, 32-летний мужчина расправился с бывшей сожительницей и ее близким другом. После преступления подозреваемый сбежал — сейчас его разыскивают.
ЧАСТО ЖАЛОВАЛАСЬ, ЧТО СОЖИТЕЛЬ РЕВНИВ И ВСПЫЛЬЧИВ.
По словам источника, Елена и ее бывший парень — из Ростова-на-Дону. Пара какое-то время жила вместе. Но, по словам общих знакомых, отношения быстро перестали устаивать женщину. Она часто жаловалась, что сожитель ревнив и вспыльчив. Елена понимала, что с таким мужчиной семейной жизни не получится, настояла на расставании и переехала к знакомой.
Однажды в интернете ростовчанка познакомилась с 36-летним Николаем из Азовского района. После непродолжительной переписки согласилась на свидание. Между новыми знакомыми быстро завязался роман.
«КОЛЯ — ПАРЕНЬ ХОРОШИЙ».
Соседи Николая говорят, что он начал встречаться с Еленой три месяца назад.
— Коля — парень хороший. Добрый, сроду мухи не обидел. Холостой, — вздыхают местные.
Ростовчанка вступила в новые отношения, но никак не могла порвать с прошлым. Бывший мужчина не хотел ее отпускать: преследовал и угрожал. Дошло до того, что дней за пять до убийства мужчина выследил Елену и попытался на нее напасть.
УГРОЖАЛ И ЗАБРАЛ ДОКУМЕНТЫ.
По словам источника, 18 апреля Елена отправилась в полицию, чтобы написать на экс-кавалера заявление. Женщина была в такси, когда увидела, что обидчик едет за ней. На светофоре машины остановились: бывший вышел, подошел к такси и выволок Елену из салона.
Как позже женщина рассказывала близким, испугавшись, она спряталась от преследователя в магазине. Однако тот забежал в помещение и попытался вывести ее из помещения. После неудачных попыток он достал нож и срезал сумочку Елены: забрал документы и скрылся.
Спустя несколько дней преследователь среди ночи отправился к бывшей — точнее, к дому ее нового жениха.
По предварительным данным, он залез в помещение через окно, когда влюбленные спали. Судя по всему, он убил их прямо в кровати.
Кстати, в ту ночь в этом же доме находилась и мать Николая. Но все происходило так стремительно, что женщина не могла предотвратить преступление. Сразу после расправы подозреваемый скрылся.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемого преступника разыскивают.
— Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры, — сообщил старший помощник Азовского межрайонного прокурора Андрей Босенко.