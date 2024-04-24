Самаркандку, которая заживо сожгла своего сожителя, осудили на 12 лет тюрьмы

По словам 32-летней женщины, они часто конфликтовали из-за денежных проблем и ревности мужчины. В день убийства сожитель ударил ее, женщина убежала из дома вместе с сыном. Вскоре она вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, тоже пьяный, спал. Тогда женщина связала его руки и ноги веревками, нашла бензин и, облив мужа, подожгла его. На суде она оправдала свой поступок тем, что муж угрожал ее сыну.
По информации пресс-службы Верховного суда, свидетелем произошедшего стал сын подозреваемой. Мальчик выбежал на улицу и бросился к соседу с просьбой спасти отчима. Вместе они вызвали пожарную бригаду.
Отмечается, что подозреваемая уже была ранее судима за нанесение ножевых ранений своей родственнице.
Суд признал женщину виновной по уголовной статье 97 (умышленное убийство) и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.