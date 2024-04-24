Самаркандку, которая заживо сожгла своего сожителя, осудили на 12 лет тюрьмы

По словам 32-летней женщины, они часто конфликтовали из-за денежных проблем и ревности мужчины. В день убийства сожитель ударил ее, женщина убежала из дома вместе с сыном. Вскоре она вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, тоже пьяный, спал. Тогда женщина связала его руки и ноги веревками, нашла бензин и, облив мужа, подожгла его. На суде она оправдала свой поступок тем, что муж угрожал ее сыну.