Омский ТЦ «Каскад» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сегодня, 24 апреля, во второй половине дня из здания торгового центра «Каскад» вывели всех посетителей. Об этом порталу Om1.ru сообщили читатели, находившиеся в ТЦ в этот момент.
Вход в центр огородили лентами, на место прибыла полиция. Как нам стало известно, поводом для эвакуации стало сообщение о том, что здание заминировано.
Сообщение, к счастью, оказалось ложным. В полиции нам рассказали, что никаких предметов и/или веществ, представляющих опасность, в «Каскаде» по результатам проверки не обнаружили.
Напомним, что меньше месяца назад — 8 апреля — в Омске эвакуировали другой торговый центр, «Триумф». Персонал и всех посетителей также вывели на улицу. В тот раз оказалось, что в здании проходили учения.
«Это плановая учебная проверка. Мы периодически проводим такие проверки. Проверяем системы оповещения, пожаротушения», — пояснила в тот раз нашему порталу Санды Солтаналина, директор ТЦ «Триумф».