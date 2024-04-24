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В Уфе пропали несовершеннолетние Мария и Наталья Прикот

В Уфе пропали ребенок и подросток. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас».

Источник: Башрегионспас

24 апреля 15-летняя Мария Прикот ушла из дома и не вернулась. Приметы Марии: рост 155 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза голубые. Была одета: серый пиджак в крупную клетку, черные штаны клеш.

24 апреля 10-летняя Наталья Прикот не вернулась домой. Приметы Натальи: рост 140 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: белая толстовка, синее школьное платье, белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочек, просят обратиться по номерам 8−937−3−102−112 или 112.