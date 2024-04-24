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На юге Волгограда загорелись две квартиры в многоэтажке

В Волгограде пожарные потушили две квартиры в девятиэтажном доме.

Источник: Комсомольская правда

Днем 24 апреля в Кировском районе на улице 64-ой Армии в Волгограде случился пожар в девятиэтажном доме. Жители увидели огонь и черный дым, и позвонили в экстренные службы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели оперативно выехали на место происшествия примерно в 14.28 часов.

Огонь, который распространился на площади тридцати квадратных метров, удалось ликвидировать буквально за десять минут. К счастью, жильцов в этот момент в квартирах не было. Обошлось без пострадавших. Эксперты выясняют причины ЧП.

пожары
МЧС