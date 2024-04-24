На Урале прокуратура начала проверку смерти восьмиклассника на уроке физкультуры

По предварительным данным ведомства, это случилось сегодня, 24 апреля, около 09:57. Ученик почувствовал себя плохо после того, как пробежал один круг в спортивном зале. Он сел на лавочку, а затем упал и потерял сознание. Учитель оказал ребенку первую помощь.
Отмечается, что подросток скончался, несмотря на проведение бригадой скорой помощи реанимационных действий.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет проверено, своевременно ли школой была оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана скорая помощь.
По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти школьника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.