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На Урале прокуратура начала проверку смерти восьмиклассника на уроке физкультуры

В Асбесте ученик 8 класса умер во время урока физкультуры. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным ведомства, это случилось сегодня, 24 апреля, около 09:57. Ученик почувствовал себя плохо после того, как пробежал один круг в спортивном зале. Он сел на лавочку, а затем упал и потерял сознание. Учитель оказал ребенку первую помощь.

Отмечается, что подросток скончался, несмотря на проведение бригадой скорой помощи реанимационных действий.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет проверено, своевременно ли школой была оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана скорая помощь.

По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти школьника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Прокуратура