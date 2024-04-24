На Урале прокуратура начала проверку смерти восьмиклассника на уроке физкультуры

По предварительным данным ведомства, это случилось сегодня, 24 апреля, около 09:57. Ученик почувствовал себя плохо после того, как пробежал один круг в спортивном зале. Он сел на лавочку, а затем упал и потерял сознание. Учитель оказал ребенку первую помощь.