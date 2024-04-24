Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено

«Я не признаю вину в части истязания. По второму эпизоду, где мне предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой, но я не признаю, что сделал это умышленно».