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Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено

24 апреля судья Айжан Кульбаева объявила завершение судебного следствия по делу Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/Jogargy_sot

Перед этим она поинтересовалась, изменилась ли позиция подсудимых по предъявленному обвинению.

«Я не признаю вину в части истязания. По второму эпизоду, где мне предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой, но я не признаю, что сделал это умышленно».

сказал Куандык Бишимбаев.

Судья уточнила у него, признает ли он себя виновным в том, что причинил телесные повреждения, которые по неосторожности повлекли ее смерть. Бишимбаев подтвердил ее слова.

Второй подсудимый — его двоюродный брат Бакытжан Байжанов — полностью не признал вину.

«По укрывательству не признаю. По недонесению, я, как узнал, сразу вызвал “скорую”. Не признаю. У меня есть вина: я мог бы вызвать заранее помощь».

сказал он.

Выслушав подсудимых, судья огласила:

«При таких обстоятельствах судебное следствие суд объявляет завершенным. И как того требует ст. 383 УПК РК, суд предоставляет сторонам время для подготовки к судебным прениям до 29 апреля 2024 года. 29 числа заседание будет продолжено и начнем судебные прения».

объявила Кульбаева.

По делу провели 17 судебных заседаний, начиная с 27 марта.

«Прения будут 29, 30 апреля, 2, 3 и 4 мая, если не успеем. Но, думаю, успеем».

сказала судья.

На процессе 24 апреля в суде допросили ясновидящую, показания которой разошлись с показаниями подсудимых Бишимбаева и Байжанова. Кроме того, в суде выступила домработница семьи.