Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено

Перед этим она поинтересовалась, изменилась ли позиция подсудимых по предъявленному обвинению.
«Я не признаю вину в части истязания. По второму эпизоду, где мне предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой, но я не признаю, что сделал это умышленно».
Судья уточнила у него, признает ли он себя виновным в том, что причинил телесные повреждения, которые по неосторожности повлекли ее смерть. Бишимбаев подтвердил ее слова.
Второй подсудимый — его двоюродный брат Бакытжан Байжанов — полностью не признал вину.
«По укрывательству не признаю. По недонесению, я, как узнал, сразу вызвал “скорую”. Не признаю. У меня есть вина: я мог бы вызвать заранее помощь».
Выслушав подсудимых, судья огласила:
«При таких обстоятельствах судебное следствие суд объявляет завершенным. И как того требует ст. 383 УПК РК, суд предоставляет сторонам время для подготовки к судебным прениям до 29 апреля 2024 года. 29 числа заседание будет продолжено и начнем судебные прения».
По делу провели 17 судебных заседаний, начиная с 27 марта.
«Прения будут 29, 30 апреля, 2, 3 и 4 мая, если не успеем. Но, думаю, успеем».
На процессе 24 апреля в суде допросили ясновидящую, показания которой разошлись с показаниями подсудимых Бишимбаева и Байжанова. Кроме того, в суде выступила домработница семьи.